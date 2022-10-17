Курганский дзюдоист привёз «бронзу» с Первенства УрФО

Представитель спортивной школы олимпийского резерва № 1 города Кургана дзюдоист Александр Благодарев стал бронзовым призером Первенства Уральского Федерального округа среди юниоров, которые проходили в минувшие выходные, 15-16 октября, в Тюмени.

Победно завершив первые три круга турнира, в схватке за третье место Александр Благодарев победил и получил возможность выступить на Первенстве России среди юниоров в Красноярске, которое пройдет в ноябре этого года.

Как сообщили в пресс-службе спортуправления, спортсмены из шести субъектов Российской Федерации боролись за путевки на первенство России, обладателями которых становились все призеры среди юниоров, а также золотые и серебряные медалистки среди юниорок.

Фото Управления по физической культуре и спорту Курганской области.



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