Курганский дзюдоист завоевал бронзу на командном чемпионате страны

7 октября 2022 года в столице Чеченской республики городе Грозном состоялся Клубный чемпионат России по дзюдо среди мужчин и женщин.

На татами выступили представители восемнадцати клубных команд:: тринадцати мужских и пяти женских из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ставропольского и Краснодарского краев, Татарстана, РСО-Алании, Башкирии, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Чечни, - в составе которых были титулованные звезды мирового и российского дзюдо.

Спортивное мероприятие совпало с еще одним важным событием в мире дзюдо – открытием Грозненского Центра Олимпийской подготовки по дзюдо имени Владимира Путина, где и прошел чемпионат страны. В составе команды «Урал-Западная Сибирь» выступал лучший из действующих спортсменов курганский дзюдоист, воспитанник Государственного бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 1» Курганской области Данил Лаврентьев, который стал бронзовым призером турнира, сообщили в региональном управлении по физической культуре и спорту.

На фото: Данил Лаврентьев крайний слева.

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