Курганский теннисист выиграл золото российского фестиваля «Сочи 2022»

В городе Сочи на федеральной территории «Сириус» 22 октября завершился Всероссийский фестиваль «Сочи 2022», на который съехались более 400 человек из 52 регионов России.

По результатам соревнований по настольному теннису на Всероссийском фестивале людей с инвалидность курганец Андрей Добрецов завоевал золотую медаль в соревнованиях по настольному теннису.

Отметим, Андрей Добрецов входит в состав сборной России среди лиц с повреждениями опорно-двигательного аппарата. В 2001 году в городе Ноттингеме (Англия) Добрецов стал чемпионом мира, а в 2005 году на чемпионате мира в городе Нью-Лондон (США) занял 4 место.

Наш регион на соревнованиях представляла команда Курганской городской организации инвалидов, в составе которой выступили Владимир и Наталья Скутины, Андрей Добрецов, Галина Батулина, Сергей Ермаков и Валерий Горобец. Поездка состоялась благодаря выигранному гранту главы города Кургана «Возможно всё!»

Достойно выступили и другие наши спортсмены в таких дисциплинах как дартс, стрельба, шахматы и лёгкая атлетика.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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