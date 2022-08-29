Курганский «Тобол» в домашнем матче обыграл уфимский «Витязь-ГТУ»

27 августа 2022 года в Первенстве России по футболу среди команд третьего дивизиона, зона «Урал-Западная Сибирь» сыграны матчи 19 тура.

Футболисты курганского «Тобола» на своем поле принимали соперников из Уфы – «Витязь-ГТУ». В первом круге матч в столице Башкортостана завершился победой хозяев со счетом 3:2.

На этот раз курганцам удалось взять реванш – 2:1. Победа позволила главной команде Курганской области подняться на одну строчку в турнирной таблице. Сейчас коллектив занимает 7 место из 13. Это уже восьмая победа в активе курганцев после серии поражений на старте.

К положительным моментам, кроме удачной игры, стоит отнести и появление у футбольного клуба новых партнеров. Так с конца августа у «Тобола» есть технический партнер – ООО «Зауральские напитки», обеспечивающее домашние матчи в соответствии с регламентом соревнований питьевой водой.

Следующий поединок в рамках первенства страны курганцы проведут 10 сентября в Омске. Их соперником будет дубль местного «Иртыша».

По информации управления по физической культуре и спорту Курганской области.