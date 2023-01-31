Курганский велоклуб угостит походным супом любителей активного отдыха

Курганский велоклуб в воскресенье, 5 февраля, приглашает всех желающих активно и с пользой для здоровья провести выходной день. В 12:00 на Голубых озерах состоится мероприятие с катанием на горках и посиделками у костра. Кроме того, будут организованы интересные конкурсы.

Организаторы обещают, что участников мероприятия ожидает вкусное угощение – настоящий походный суп «по-велокургански» из котла и ароматный горячий чай. Любителей отдыха на природе просят не забывать ложки, кружки и миски. Также можно будет сварить в отдельном котле пельмени и пожарить сосиски – желающим предлагается взять эти продукты с собой.

И, конечно же, самое главное – не забыть то, что необходимо для катания с горок – тюбинги, санки, лыжи и т. д. Можно позвать с собой на Голубые озера родных и друзей, чтобы этот выходной день стал настоящим веселым праздником.

Место проведения мероприятия – это высокий берег на бывшем платном пляже. По всем возникающим вопросам можно обратиться в сообщество Курганского велоклуба в социальной сети «ВКонтакте».

Фото Курганского велоклуба.