Курганскому тренеру Игорю Семёнову присвоено звание «Заслуженный тренер России»

Почетное звание тренеру по спортивной акробатике ДЮСШ №1 города Кургана присвоено приказом Министерства спорта России от 30.06.2022 г. № 83 нг.

Игорь Семенов всю жизнь посвятил спортивной акробатике, в школьные годы сам занимался в ДЮСШ № 1 и уже в 6 классе на первенстве школьников выполнил норматив «Мастера спорта СССР». Окончив институт и отслужив в рядах Советской Армии, Игорь Анатольевич, вернулся в родную спортивную школу в должности тренера – преподавателя по спортивной акробатике.

В настоящее время Семенов - ведущий тренер Курганской области и России, мастер спорта СССР, судья международной категории по спортивной акробатике. Награждён: почётным знаком «Отличник физической культуры и спорта России» и «Почётный работник общего образования Российской Федерации» и правительственной медалью «За полезное».

Игорь Семенов за период работы подготовил 8 мастеров спорта международного класса, более 150 мастеров спорта России.

За весь период работы в спортивной школе его воспитанники добивались высоких спортивных результатов не только на соревнованиях Российского масштаба, но и на международном уровне.

По информации управления по физической культуре и спорту.

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