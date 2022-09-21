Лучшие легкоатлеты работают на «Синтезе» и «Курганмашзаводе»

Предприятия и организации Кургана участвуют в городской спартакиаде Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Состоялся завершающий этап соревнований – бег на длинную и короткую дистанции.

Спортсмены представляли трудовые коллективы ООО «КЗКТ», ПАО «Синтез», ПАО «Курганмашзавод», ООО «Курганский приборостроительный завод», ООО «Курганстальмост», ООО «РТМТ», ООО «Темпер» и ООО «Курганская ТЭЦ».

Руководитель Центра тестирования ВФСК ГТО города Кургана Оксана Чигак проинформировала участников соревнований о порядке и условиях выполнения нормативов.

На дистанции 2 км среди женщин лучший результат (8,11 минут) показала Юлия Шалимова из команды ПАО «Синтез», среди мужчин от 40 лет и старше лучший результат (7,14 минут) продемонстрировал Олег Шумков из команды ПАО «Курганмашзавод», сообщили в пресс-службе администрации города.

Программа спартакиады включает несколько испытаний. В мае этого года прошел первый этап спартакиады – плавание. В июле в Кургане состоялся второй этап соревнований – выполнение тестовых нормативов комплекса ГТО (прыжок в длину с места, гибкость, отжимание от пола, подтягивание на перекладине, рывок гири, пресс). В августе - третий этап спартакиады – метание гранаты и стрельба из пневматической винтовки.

В администрации города уточнили, что торжественная церемония награждения победителей спартакиады с участием всех восьми команд пройдёт 30 сентября в Доме культуры имени М. Горького.

Фото Центра тестирования ВФСК ГТО города Кургана.

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