Любителей ЗОЖ ждут на турниры по воркауту, уличному паркуру, армрестлингу

В Кургане продолжается реализация второго сезона проекта физкультурных и спортивных мероприятий (активностей) в летний период «СпортЛето. Курганская область».

В течение всех летних дней на различных площадках областного центра планируется проведение мероприятий и физкультурно-спортивных активностей на любой вкус. Сегодня мы рассказываем о том, что и где будет происходить 12 июля 2022 года:

9:30 – 11:00. Стадион «Центральный» имени В.Н. Брумеля. Акция «Подтянись к движению ГТО».

16.00 – 18.00. Парк «Молодежный». Уличный паркур.

18:00 – 19:00. Парк «Молодежный». Воркаут для всех.

18:00 - 19.00. Парк «Молодежный». Армрестлинг для всех.

Обо всех новостях и мероприятиях проекта «СпортЛето. Курганская область» можно узнавать на странице официальной группы Управления по физической культуре и спорту Курганской области в социальной сети «Вконтакте», которая называется «Спорт в Курганской области», в сообществе проекта в Вконтакте «СпортЛето. Курганская область» https://vk.com/sportletoko, пройдя по ссылке на нашем сайте в разделе «СпортЛето» (главная страница, баннер слева).