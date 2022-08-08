Максим Яковлев из Кургана стал чемпионом первенства МЧС России по пожарно-спасательному спорту

Курганскую область на данных именитых состязаниях спортсменов-профессионалов в возрастной группе юниоры представил семнадцатилетний Максим Яковлев.

Путевку на первенство он завоевал, заняв почетное третье место в подъеме по штурмовой лестнице в окно 3-го этажа учебной башни на межрегиональных соревнованиях главных управлений МЧС России регионов УФО по пожарно-спасательному спорту, состоявшихся в Челябинске с 27 июня по 1 июля 2022 года.

Однако по результатам первенства МЧС России по пожарно-спасательному спорту среди юниоров Максим смог стать бронзовым призером в подъеме по штурмовой лестнице в окно 3-го этажа учебной башни и чемпионом первенства МЧС России по пожарно-спасательному спорту 2022 года в дисциплине «Полоса препятствий».

Медали и диплом чемпиона Максим Яковлев получил прямо из рук советника министра МЧС России Мартынова!

«Упорство, воля к победе и ежедневные тренировки позволили продемонстрировать Максиму достойный результат, но впереди еще большой путь, расслабляться некогда и уже по прибытию в родной город мы усилим интенсивность и качество тренировок, - пообещал старший тренер сборной команды ГУ МЧС России по Курганской области Чернаков.

По информации ГУ МЧС РФ по Курганской области Российской Федерации.

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