Мокроусово приняло крупный турнир по гиревому спорту

В минувшие выходные мокроусовцы вновь принимали гостей на своей спортивной арене. На традиционный XIV открытый турнир по гиревому спорту, в честь заслуженного мастера спорта Виктора Бучельникова и XXXIX открытого турнира памяти мастеров спорта Анатолия Ганина, Владимира Дуганова и Александра Пестова съехались спортсмены из разных уголков Курганской области, а также представители Ялуторовска. Всего было заявлено семь команд: из Мокроусовского, Белозерского, Кетовского, Варгашинского, Далматовского, Лебяжьевского районов и города Кургана. Всего 43 участника турнира, среди них чемпионы мира и России, заслуженные мастера спорта и молодые, но целеустремленные спортсмены.

Начались соревнования с построения участников. «Товарищ глава администрации, участники очередного турнира по гиревому спорту построены» - доложил Виктор Данилович Бучельников, наш земляк, заслуженный мастер спорта.

Обычно гиревой спорт ассоциируется с недюжинной силой, с богатырями, но, оказывается, это спортивное направление привлекает и представительниц слабого пола, хотя глядя на то, как они умело управляются с гирями, уже начинаешь сомневаться в их «слабости».

Татьяна Медведева, 23 года:

- Работаю электромонтером на железной дороге, а гиревой спорт – это хобби. Интерес к нему появился не случайно, мой дедушка Николай Геннадьевич Замиралов принимал участие в соревнованиях различного уровня и добился больших успехов в этом виде спорта. Решила попробовать несколько лет назад, понравилось, я получаю от этого удовольствие. Родом я из Лебяжья, но приехала на соревнования в составе команды из Кургана.

Ступин Дмитрий тренирует спортсменов уже около 18 лет:

- Мы приехали из Белозерского. Сегодня команда у нас небольшая, в ее составе Лариса Лутошкина и Ольга Митрофанова. Сегодня наша основная цель – заработать награды. Ларисе нужно выполнить разряд ветерана. А вообще среди моих воспитанников есть призеры областных соревнований, международных онлайн-соревнований, много перворазрядников.

Из Далматово приехала целая семья гиревиков во главе с отцом Сергеем Белых. Он не только сам занимается гиревым спортом, но и приобщил к нему своих сыновей. Сергей Леонидович работает водителем пожарного автомобиля, сейчас он уже находится на пенсии, но продолжает трудиться в пожарной части. В 2016 году он стал чемпионом мира, а в этом году стал чемпионом России. Сегодня он приехал вместе с детьми Александром, который является бронзовым призером чемпионата мира, и Алексеем, который служит по контракту в пограничных войсках в Дагестане, но сейчас находится в отпуске.

О том, почему именно гиревой спорт выбрали в их семье, с нами поделился Александр Белых:

- Этот спорт не денежный, поэтому здесь сегодня собрались люди, которые просто получают удовольствие от происходящего. А вообще для сельской местности – он самый доступный. Не требует особых условий для тренировок, и материальных затрат. Гиря она и есть гиря, ее можно хоть дома за печкой поднимать, а потом поехать и стать чемпионом мира.

Виктор Данилович Бучельников приехал участвовать сам и привез своих воспитанников. Среди его учеников 23 кандидата в мастера спорта, четыре мастера спорта. Все они нашли достойное место в жизни.

«Сегодняшний турнир для меня юбилейный, тридцатый, каждый раз выигрываю, вторым пока не был. Сегодня, думаю, тоже выиграл, хотя результаты пока не объявили.

Ольга Митрофанова из Белозерского – наша коллега, она трудится в районной газете обозревателем. О том, как она совмещает творческую профессию с гиревым спортом, участница турнира рассказала нам сразу после выступления, едва отдышавшись:

- В профессию журналиста я пришла совсем недавно, в редакции газеты «Боевое слово» я работаю только год, а вот гирями занимаюсь уже четыре года. Я ходила в зал для себя, а тренер предложил попробовать этот вид спорта. Начинала с «шестерочки», потом восемь килограммов и так далее по возрастающей. Сейчас работаю уже на 22 килограммах, у меня первый спортивный разряд, готовлюсь на кандидата в мастера спорта, который выполняется на 24. Сегодня я побила свой личный рекорд и выполнила 195 поднятий. Эти соревнования расценивала, как возможность выступить, ведь соревнования проводятся не так часто и не на все получается попасть. Результатом очень довольна.

Всех приходящих гостей в холле Дома культуры радушно встречала сестра Анатолия Ганина, Алевтина Бутенко. В память о брате она приходит на турнир не с пустыми руками, а всегда приносит угощения для спортсменов и болельщиков.

«Раньше мы приходили сюда вместе с сестройНо сейчас сестра болеет и практически не выходит из дома, поэтому сегодня она напекла блинов и передала их со мной. Мне очень приятно, что помнят о моем брате, он же мастер спорта СССР. Помню как ему все друзья говорили: «Охота тебе это дикое железо кидать?» А он никого не слушал, тренировался и тренировался, оттого и результат был, и если бы не несчастный случай, думаю он бы смог достичь больших успехов».

.Места распределились следующим образом:

Среди мужчин в своих весовых категориях третьи места: у Алексея Артамонова, Сергея Ложкина, Алексея Белых, Андрея Лысяк, Константина Варлакова и Данила Мыльникова. Вторые места заняли: Антон Шелепов, Сергей Шелепов, Данил Панов, Олег Ярушников, Алексей Зиновьев, Рамазан Омаров, Александр Белых. Первыми стали: Трофим Манаков, Данил Потапов, Ефим Якушев, Виктор Бучельников, Алексей Дубель, Иван Самочернов, Александр Сукманов.

Среди женщин в своих весовых категориях: третье место у Анастасии Пестровой, вторые места заняли: Татьяна Снегирева, Татьяна Медведева. Первыми стали: Екатерина Кондратченко, Ольга Митрофанова и Татьяна Ильиных.

Ветераны Владимир Брагин, Виктор Бучельников, Сергей Белых, Игорь Винокоуров, Леонид Тарасов и Евгений Колобов, еще раз доказали свое мастерство и показали пример молодым спортсменам.

А самые юные участники: Анастасия Петрова и Данил Мыльников – получили специальные подарки от регионального отделения спортобщества «Россия».

В абсолютном турнире среди женщин одержала победу Ольга Митрофанова, а среди мужчин Александр Сукманов.

В эстафете команда Лебяжьевского района заняла третье место, второе – команда Кетовского района, первыми стали курганцы.

В открытом турнире третье место заняла команда Кетовского раойна, а так как команды Мокроусово и Кургана набрали одинаковое количество очков, то они обе признаны первыми призерами.

Людмила Глухих. Газета «Восход».

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