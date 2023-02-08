Молодёжь Кургана пробежит на лыжах 2,5 километра

Cборные команды учащихся школ и студентов учреждений среднего профессионального образования 10 февраля примут участие в «Курганской лыжне – 2023».
Регистрация пройдет на лыжной базе школы № 55 (микрорайон Глинки, улица Центральная, 24) с 10:30 до 11:30 часов.
Торжественная церемония открытия «Курганской лыжни» состоится у центрального входа в школу № 55. Гонки пройдут на лыжной трассе в лесном массиве, прилегающем к территории школы, сообщили в пресс-службе администрации города. Юным спортсменам предстоит преодолеть дистанцию в 2,5 километра.
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