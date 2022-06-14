На беговую дистанцию Центра Илизарова вышли дети с нарушением опорно-двигательного аппарата

820 атлетов боролись за кубок по лёгкой атлетике на призы Кавалера «Ордена Улыбки». В этом году пробег поддержали 352 воспитанников 28 детских садов, 346 учеников из 10 школ города, сотрудники, партнеры и пациенты Центра Илизарова. Учащиеся школы №43, которая носит имя Г.А. Илизарова, устроили праздничный велопарад с флагом Илизаровского пробега, они обогнули центр под овации собравшихся, дав старт празднику бега.

Открыл легкоатлетические соревнования и.о. директора Центра Илизарова, д.м.н. Александр Бурцев:

- Хочется привести слова Гавриила Абрамовича Илизарова, который говорил, что максимально ранняя активизация – это залог успешного выздоровления. Движение – это жизнь! В первую очередь, наш пробег – это очень символичное мероприятие. Для пациентов – это возможность добежать до своего выздоровления, для остальных – испытать волю к победе через движение.

Приветствовала участников пробега троекратная Чемпионка России по плаванию, кандидат в мастера спорта по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Анна Богатырева. Своим примером Аня смогла зарядить многих на победу в сегодняшних соревнованиях.

В отделе маркетинга Центра Илизарова особо отметили волю к победе пациентов, которые вышли на забег Улыбки совместно со школой-интернатом №60, где учатся дети с нарушением опорно-двигательного аппарата. В этом забеге каждый победитель. Кто-то преодолел дистанцию на костылях, кто-то прям на медицинской каталке.

Фото с сайта ilizarov.ru.

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