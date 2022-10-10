На чемпионат области по самбо в Курган приехали более 170 спорсменов

В Кургане состоялись чемпионат и первенство области по самбо.

Соревнования прошли под эгидой 55-летия образования самбо в Курганской области. Приехали порядка 170 юношей и девушек в возрасте до 18 лет из всех районов Зауралья, где открыты секции по этому виду спорта.

- Формируется состав сборной Курганской области, который будет выступать и защищать честь региона на первенстве Уральского федерального округа. В случае удачного выступления - на первенстве и чемпионате России, - пояснил вице-президент федерации самбо Курганской области Олег Лаврентьев перед началом состязаний 7 октября.

Поздравить участников соревнований с открытием пришел руководитель регионального исполкома «Единой России» Родион Вяткин. Он сообщил, что летом этого года в партии стартовал проект «За самбо». Сейчас этому виду спорта уделяется большое внимание.

- Самбо – самооборона без оружия. Традиционный русский вид спорта, именно защиты, обороны, борьбы. Символом того зала, где сегодня проходят соревнования, является медведь. Медведь – это часть символа – логотипа «Единой России». И вообще считается, что это символ России. Даже говорят: «Не будите русского медведя». Сейчас русского медведя разбудили. Нам всем нужно быть сильнее, научиться бороться. Понимать это важно не только в физическом смысле, но и в духовном, психологическом - бороться за право существования, за право иметь свою собственную точку зрения, суверенитет. И здесь мы, объединяя усилия со спортсменами-профессионалами, можем и себя очень сильно подготовить к тому, что впереди у нас с вами достаточно нелёгкие времена. Если мы будем только расслабляться, праздновать, мы не будем сильны, сейчас нужно мобилизоваться, работать над своей физической формой, духовно сохранять свое единство. И тогда Россия будет великой и крепкой. И тогда медведь может какое-то время спокойненько спать зимой, - прокомментировал Родион Вяткин.

В нашем регионе самбо занимаются около 3800 человек. Результаты впечатляют.

- У нас Александр Блогадарёв в марте стал бронзовым призёром первенства России до 18 лет. Александр Горбаль стал вторым по пляжному самбо на чемпионате России. Катя Нефёдова на спартакиаде сильнейших стала бронзовым призёром. У нас достаточно значимые результаты. Хотелось бы, конечно, большего. Стремимся к победе. Весь тренерский состав настроен на то, чтобы наши ребята достойно выступали на первенстве России, - отметил Олег Лаврентьев.

Бронзовый призёр первенства России Александра Хомякова в этом спорте с семи лет, сейчас девушке 16, она студентка училища олимпийского резерва. В эти дни Саша готовится к первенству округа, а также к масштабным всероссийским соревнованиям. В силах своих уверена. Что нужно для победы, знает.

- Не лениться, заставлять себя работать, много тренироваться в зале, каждую тренировку не пропускать, всегда заниматься физической активностью. И при этом желать этого! Уже организм привыкает. Он становится сильным. И намного легче. Для меня самбо – не просто увлечение, хочу связать с этим спортом всю свою жизнь. Мечтаю стать заслуженным тренером. Считаю, это интересная профессия, да и детей я люблю, - поделилась Александра.

Как говорят тренеры, зауральская школа самбо готовит хороших ребят. У каждого самбиста – свои секреты.

- Мой коронный приём – это подхват под две ноги. Он мне помогает в том случае, когда выигрываю и остаётся мало времени. Бегут в ноги, я просто подворачиваюсь, тяну руками и зарабатываю еще больше баллов, - рассказал 12-летний Матвей Жданов.

Сейчас укрепляется взаимодействие с «Единой Россией». От этого сотрудничества самбисты ждут многого.

- Я думаю, что при поддержке «Единой России» удастся глубже заходить в районы, более стабильно заниматься. Тот административный ресурс, который есть у партии, нам поможет в решении некоторых задач, с которыми мы сами не всегда можем справляться. Говорю об увеличение числа районов, в которых культивируется борьба самбо, - отметил Олег Лаврентьев.

Екатерина Черепанова. Фото автора.