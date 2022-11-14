На родине чемпиона мира из Мокроусово открылся еще один зал гиревого спорта

В селе Шелепово Мокроусовского округа в торжественной обстановке открылся зал для занятий всем, кому по силам интерес и практика к гиревому спорту.

Событие не рядовое. Мокроусово - родина Виктора Даниловича. Бучельникова (16-кратный чемпион мира, 7-кратный чемпион Европы, 9-кратный чемпион международных турниров, 18-кратный чемпион России, 52-кратный чемпион Курганской области по гиревому спорту) .

Для того , чтобы открыть зал гиревого спорта в селе было отремонтировано помещение бывшего детского сада. Там заменили систему отопления и освещения, дополнительно приобрели гири, соорудили новые помосты. Тренировать атлетов в этом зале будет сам мастер гирь.

Сразу после открытия зала на его площадке состоялось первенство среди воспитанников Мокроусовской детско-юношеской спортивной школы по гиревому спорту..

