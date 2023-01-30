На спортивной площадке курганской школы № 52 открыли корт

На спортивной площадке школы № 52 открыли новый корт.

В честь этого организовали праздник. Участниками праздника стали более 300 человек – взрослые и дети. Программу подготовили танцоры центра «Мостовик», юные фигуристы, спортсмены ДЮСШ № 2 города Кургана и хоккеисты областной школы хоккея. Как сообщили в пресс-службе администрации города Кургана, все желающие приняли участие в викторине, посоревновались в весёлых стартах, сыграли в хоккей и пробовали выполнить упражнения на коньках.

Всех, кто пришел на мероприятие, приветствовали заведующая отделом спорта департамента социальной политики администрации города Кургана Елена Белоногова, депутат Курганской городской думы, директор школы Людмила Алешкова и директор детского подросткового центра «Мостовик» Любовь Евдокимова.

Корт и мини-стадион на школьной территории были построены в 2022 году на средства областной инвестпрограммы.

Фото предоставлено отделом спорта департамента социальной политики администрации города Кургана.

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