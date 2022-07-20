На стадионе «Центральный» в Кургане завершился региональный этап летнего ГТО

Во вторник, 19 июля, на стадионе имени Брумеля прошел региональный этап Областного летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций.

В фестивале приняли участие 24 команды из районов и округов Курганской области, а также г. Кургана и г. Шадринска. В управлении по физической культуре и спорту назвали цифру участников состязаний – 187 человек.

В этот день представители муниципальных команд соревновались в наклонах вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыгали в длину с места толчком двумя ногами, метали мячики весом 150 граммов, выполняли отжимания на полу - девушки, а юноши подтягивались на высокой перекладине. Заключительным этапом соревнования стали забеги на дистанциях 60 метров, 1500 метров (III ступень) и 2000 метров (IV ступень).

В личном первенстве в III ступени победу смогли одержать Елизавета Никонович (Далматовский район) и Роман Коба (Петуховский район).

В IV ступени первые места заняли представители Кургана - София Макарова и Роман Афанасьев.

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