Награды победителям «Золотого колоса» вручат в Далматове

В Далматове с 24 по 26 июня будет проходить финал XXIII областных сельских игр «Золотой колос», он соберёт более 800 спортсменов со всех районов и округов Курганской области.

Центральной площадкой соревнований станет обновлённый современный стадион в городе Далматово. В течение трёх дней команды будут соревноваться в нескольких видах спорта: футболе, лёгкой атлетике, гиревом спорте, состязаниях механизаторов и спортивных семей.

Для участников и гостей подготовлена культурно-развлекательная программа с участием лучших артистов и коллективов Курганской области. Кстати, старейший город региона – Далматово отпразднует 25 июня своё 378-летие.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, 26 июня пройдёт церемония закрытия и награждения. По итогам XXIII областных сельских спортивных игр «Золотой колос» будет сформирована сборная Курганской области для поездки на Всероссийские сельские летние спортивные игры, которые состоятся в июле в городе Омске.