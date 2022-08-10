Новые мини-стадионы в Кургане доступны для всех поклонников ЗОЖ

Экскурсия по новым спортивным объектам началась со средне-образовательной школы №36, где еще в прошлом году по поручению главы региона Вадима Шумкова был реализован проект «мини-стадион».

«Это пришкольный стадион, который приводится в порядок минимальными средствами. И мы получаем максимальное наполнение стадиона для занятий физкультурой. Это подготовка поля, подготовка беговых дорожек, игровые площадки для волейбола и баскетбола, зона воркаута — силовой гимнастики. И даже находится место для совсем юных ребятишек, это детская игровая зона. Поэтому все люди, кто живут рядом, получают возможность заниматься спортом круглые сутки», - рассказал начальник управления по физической культуре и спорту Курганской области Сергей Моторин.

Вторым объектом стала площадка возле школы №52 в Заозерном жилом массиве. Проект благоустройства спортивной площадки будет полностью реализован уже в этом году. Одновременно произойдет благоустройство мини-стадионов по улице Бурова-Петрова в Кургане, а также в Далматово и Шадринске.

«Помимо этого, есть более серьезные проекты, которые реализованы на территории Курганской области. Это физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа. Один из них у школы №5 микрорайона Заозерный и в селе Чумляк Щучанского района. В этом году еще дополнительно будут установлены две «умных» спортивных площадки, одна в Кургане, другая в Шадринске. Оборудование будет приобретено в этом году, а монтаж будет реализован в 2023 году», - отметил Сергей Моторин.

«Умная» спортплощадка будет снабжена QR-кодом, благодаря которому каждый любитель спорта с помощью мобильного приложения скачает необходимый комплекс упражнений для любой части тела на свой смартфон.

«Раньше здесь была обычная старая площадка, ничего не было, был старый убитый асфальт. Мы на этой площадке не занимались. Сейчас, помимо нас, здесь занимаются ребята-тхэквондисты, стягиваются ребята играть в футбол с местных дворов, а вечером здесь очень многолюдно, все занимаются спортом, бегают, кто-то на тренажерах занимается. Атмосфера очень хорошая, спортивная», - поделился впечатлениями о площадке у школы №52 мастер международного класса, чемпион Европы Александр Шабуров.

Кроме того, в этом году в 5 районах Курганской области установят площадки ГТО и 10 площадок воркаута на пришкольных территориях. И в районах продолжится капитальный ремонт детско-юношеских спортивных школ.

Василий Малухин

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