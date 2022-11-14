Один из самых сильных людей России живёт в Кургане

Курганец Пётр Бухонов занял второе место в турнире «Самый сильный человек России 2022» в Москве. В родном городе с победой молодого человека ждали супруга, сын и, конечно, друзья.

«Турнир прошёл, как всегда, на высшем уровне. Спасибо всем организаторам. Особую благодарность хочу выразить своему тренеру Василию Грищенко. Работаем дальше. Идём вперёд», - прокомментировал самый сильный человек Кургана Пётр Бухонов, первый мастер спорта по силовому экстриму в нашем регионе. Ему под силу и внедорожник поднять, и шину от трактора раз 20 перевернуть и не вспотеть.

Участие в соревнованиях «Самый сильный человек России 2022» приняли порядка 20 человек. Среди мужчин в абсолютной весовой категории выступили представители Ярославля, Новокузнецка, Екатеринбурга, Перми, Уфы, Омска, Мегиона, Кузнецка, Москвы, Балашихи, Кургана, Беларуси. Им предстояло выполнить шесть упражнений: лог-лифт, становая тяга, йок, фермерская прогулка, перенос мешков, подъем Камней Атласа. На состязания приехали и самые сильные женщины нашей страны. Дамы из Красноярска, Омска, Магнитогорска, Москвы продемонстрировали свою силу в пяти упражнениях. Им не пришлось поднимать Камень Атласа, вместо мешков переносили медицинболы, ну и вес снарядов, конечно, немного поменьше, чем у мужчин.

Как сообщается группе «Российские силачи» в соцсети «Вконтакте», турнир проводился в Поддержку Президента Российской Федерации Владимира Путина и Российских Вооружённых сил, выполняющих специальную военную операцию на Украине. Главным судьёй турнира стал президент ОФСОО «Федерация силового экстрима России» Василий Грищенко.

Екатерина Черепанова. Фото Николая Пушилина.