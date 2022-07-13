Основатель зауральской федерации пауэрлифтинга провёл занятие с осуждёнными

В ИК-6 УФСИН России по Курганской области провели мастер-класс по тяжёлой атлетике.

Исправительное учреждение посетили сотрудники Федерации пауэрлифтинга Курганской области.

Основатель федерации Александр Меркучев и тренер спорткомплекса «Трудовые резервы» Петр Фальковский рассказали осужденным об экзаменах на спортивную квалификацию, описали методику выполнения упражнений и основы организации тренировочного процесса. Профессиональные спортсмены отметили, что спортзал колонии и оборудование для занятий тяжелой атлетикой полностью соответствуют требованиям.

Петр Фальковский провел пробные соревнования по троеборью среди присутствующих. В них приняли участие семь человек. Осужденные выполнили по правилам федерации приседания со штангой, жим штанги лежа и становую тягу. Тренер дал участникам индивидуальные рекомендации для подготовки к экзамену.

Тяжелая атлетика – популярный вид спорта среди мужчин, отбывающих наказание в ИК-6. В учреждении для занятий оборудован специальный зал, организован кружок «Атлет», который посещают 38 человек.

Пресс-служба УФСИН России по Курганской области сообщает, что встречу осужденных с профессиональными тренерами по пауэрлифтингу инициировал Владимир Менщиков, ветеран уголовно-исполнительной системы, учитель истории в вечерней школе. Участники мероприятия запланировали провести в сентябре 2022 года масштабные соревнования с участием сотрудников федерации и Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий Курганской области.