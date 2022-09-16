Президент Федерации хоккея России поблагодарил «Курганстальмост» за скульптуру голкипера

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поблагодарил курганцев за подарок , который ему преподнесли к юбилею.

- Спасибо им за любовь к хоккею и внимание к деталям времён моей хоккейной молодости. И сердечная благодарность скульпторам Кургана за такой оригинальный и интересный подарок! Мне статуя вратаря понравилась. Убеждён, что и болельщикам будет любопытно посмотреть на этот экспонат. А молодёжь, которая занимается хоккеем, сможет оценить, в какой амуниции играли голкиперы в моё время, - сказал Владислав Третьяк.

Скульптура вратаря, созданная на одном из дочерних предприятий группы компаний «Курганстальмост», установлена в Парке легенд перед музеем хоккейной славы в Москве.

Подарок был сделан неслучайно. Побывав на «Русской классике» в январе 2018 года, Владислав Третьяк, с удовольствием фотографировался именно с этой скульптурой вратаря, установленного в Ледового дворца имени Парышева. Поэтому и было решено к юбилею президента Федерации хоккея России преподнести именно такой символический подарок. Тем более что 120-килограммовая скульптура, сделанная из листового металла толщиной 2,4 миллиметра, как сказал сам Третьяк, была облачена в амуницию голкипера его времени, что Владислав Александрович также оценил.

«Но хотим успокоить болельщиков - у Ледового дворца имени Парышева и сегодня стоит такой же железный вратарь. Кузнец ручной ковки Максим Корюкин изготовил дубликат скульптуры», - написали в группе предприятия в соцсети «Вконтакте». Уже 19 сентября, перед матчем «Зауралье» - «Рубин» каждый желающий сможет удостовериться в этом и сфотографироваться на память.

Фото из группы vk.com/zaokurganstalmost.

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