Пётр Бухонов в очередной раз подтвердил, что является самым сильным человек

Одной из самых захватывающих и зрелищных в День города стала площадка силового экстрима по улице Куйбышева, где выбирали самого сильного человека. Участвовали шестеро атлетов.

Каждое из упражнений – будь то фермерская прогулка, карусель Канана или контовка покрышки – предлагали попробовать выполнить и зрителям. Смельчаки находились. Курганец Антон Косулин – один из них. «Пришли на праздник с семьёй. Издалека увидели, что крепкие ребята носят какие-то интересные штуки. Показалось, что это легко, захотелось попробовать. Прошёл пару кругов. Всё здорово, всем спорта, все молодцы! Вечером, конечно, на концерт «Любэ» пойдём. «Атас»!» - сказал парень. «В последние несколько лет город поменялся, кругом что-то стоится, делается много нужного и важного для людей. Губернатору большой респект!» - воскликнул Антон.

Победу в турнире одержал Пётр Бухонов, набравший 29 очков. На втором месте расположился Валерий Савин, замкнул тройку лидеров Виталий Исмагилов.

Фото Николая Пушилина.