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Рыбаки со всего УрФО едут на озеро Орлово определять лучшего бурильщика

Награды вручат тем, кто поймает самую крупную особь.

17 марта, 2023 - 11:05

На водохранилище Орлово 18 марта съедутся без малого две сотни профсоюзных рыбаков-любителей из Курганской, Челябинской, Свердловской и Тюменской областей. Команды формируются по три человека.

Профсоюзные спортсмены поборются за командную победу и за дополнительные призы в номинациях «Самая крупная пойманная рыба», «Самая первая пойманная рыба», сообщили в пресс-службе спортуправления. Номинация «Лучший бурильщик» предусматривает состязания как среди мужчин, так и женщин. Организаторы учредили призы самому молодому и самому возрастному рыболовам, уточнили в Федерации профсоюзов.

Профсоюзная рыбалка – всегда зрелище не только для рыбаков, но и болельщиков. В честь юбилея на берегу пройдут концертная и конкурсная программы, разместится полевая кухня. Традиционно запланирована общая профсоюзная уха, которую готовят организаторы к перерыву между этапами соревнований.

 

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17 марта, 2023 - 11:05

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