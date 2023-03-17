Рыбаки со всего УрФО едут на озеро Орлово определять лучшего бурильщика

На водохранилище Орлово 18 марта съедутся без малого две сотни профсоюзных рыбаков-любителей из Курганской, Челябинской, Свердловской и Тюменской областей. Команды формируются по три человека.

Профсоюзные спортсмены поборются за командную победу и за дополнительные призы в номинациях «Самая крупная пойманная рыба», «Самая первая пойманная рыба», сообщили в пресс-службе спортуправления. Номинация «Лучший бурильщик» предусматривает состязания как среди мужчин, так и женщин. Организаторы учредили призы самому молодому и самому возрастному рыболовам, уточнили в Федерации профсоюзов.

Профсоюзная рыбалка – всегда зрелище не только для рыбаков, но и болельщиков. В честь юбилея на берегу пройдут концертная и конкурсная программы, разместится полевая кухня. Традиционно запланирована общая профсоюзная уха, которую готовят организаторы к перерыву между этапами соревнований.

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