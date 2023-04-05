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Самые спортивные учителя Кургана работают в гимназии №47

Лучше коллег отжимаются, стреляют и поднимают гири.

5 апреля, 2023 - 12:38

В Кургане состоялась спартакиада среди работников общеобразовательных организаций города, посвященная Году педагога и наставника. В спортивном празднике приняли участие 14 школ.

Наставники показали своим молодым коллегам, что физкультура и спорт укрепляют не только здоровье, но и коллектив. Для тестирования участникам было предложено четыре обязательных норматива ГТО: наклон вперёд из положения стоя, отжимание, подтягивание, поднимание гири. Также два норматива по выбору: стрельба из пневматической винтовки и поднимание туловища, лежа на спине.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, команда школы № 22 заняла 3-е место, на второй ступеньке пьедестала почета команда педагогов гимназии № 31. Победителем спартакиады стала команда гимназии № 47. 

Фото с сайта администрации города Кургана

 

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5 апреля, 2023 - 12:38

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