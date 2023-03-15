Сборная команда сельских спортсменов из Курганской области отправилась в Череповец

Сборная команда Курганской области из 16 спортсменов, победителей региональных сельских спортивных игр «Зауральская метелица», отправилась в город Череповец Вологодской области. Здесь 16 марта состоится открытие Всероссийских зимних сельских спортивных игр. Соревнования будут проходить по 20 марта включительно.

В состав команды представители Каргапольского, Кетовского, Частоозерского муниципальных округов.

Ранее сборная команда нашей области являлась постоянным участником всероссийских сельских спортивных игр. Команда Курганской области на прошлых, Х Всероссийских зимних сельских спортивных играх 2021 года в общекомандном зачете заняла 3 место из 45 субъектов России, попав в шестой раз в десятку сильнейших команд, сообщили в управлении по физической культуре и спорту.

Наши спортсмены заявлены на участие в 5 из 7 видов спорта: лыжных гонках, полиатлоне, соревнованиях спортивных семей (с мальчиком и с девочкой), троеборье дояров и механизаторов.

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