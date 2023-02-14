Сельские хоккеисты разыграли призовые места «Зауральской метелицы»

С 9 по 12 февраля 2023 года в городе Кургане на льду арены «Юность» проходил финальный турнир соревнований по хоккею в зачёт XI зимних сельских спортивных игр «Зауральская Метелица».

А отборочные зональные этапы проводились с декабря 2022 года и определили шесть сильнейших коллективов из муниципальных округов. В финал вышли команды Петуховского, Куртамышского, Притобольного, Шатровского, Каргапольского и Кетовского муниципалитетов. В двух подгруппах они сыграли в один круг, а затем в стыковых матчах распределили награды и места с 1 по 6.

Победу за первое место одержала каргапольская команда, которая смогла преодолеть сопротивление соперников из Кетовского округа. 3 место заняли хоккеисты Притобольного МО. На последующих местах финишировали спортсмены Шатровского, Куртамышского и Петуховского округов соответственно.

Главный финал XI зимних сельских спортивных игр «Зауральская Метелица» предполагается провести с 24 по 26 февраля в селе Частоозерье Курганской области.

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