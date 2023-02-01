Сельские школьники будут заниматься физкультурой в отремонтированных залах

Новые возможности для занятий физкультурой и спортом появились у учеников Каширинской, Лебяжьевской, Погорельской и Юргамышской школ благодаря реализации национального проекта «Образование». В прошлом году в этих учебных заведениях капитально отремонтировали спортивные залы и поставили новое оборудование для занятий спортом.

В Каширинской средней школе в спортзале поменяли окна и двери, полностью заменили систему отопления, выровняли и покрасили стены, поставили защитные щиты на радиаторы отопления. В этой школе работает спортивный клуб «Олимп», в котором есть секции по легкой атлетике, баскетболу, волейболу и футболу.

В минувшем году строители отремонтировали большой и малый спортивные залы в средней школе поселка Лебяжье. В помещениях оштукатурили стены и потолки, заменили плитку и сантехническое оборудование в санузлах и душевых. Кроме того, в малом спортивном зале после ремонта появились настенные протекторы. Здесь по аналогии с Каширинской школой действует клуб «Олимп». После уроков ребята занимаются футболом, волейболом. В большом зале проводятся межмуниципальные соревнования, спартакиады и массовые мероприятия.

Спортзал Погорельской школы Шадринского округа также претерпел большие перемены. В минувшем году подрядчик заменил кровлю, обновил систему отопления, провёл отделку помещения и отремонтировал потолок. В школе на протяжении нескольких лет работает спортивный клуб «Шадрион», где ребята могут поиграть в шахматы, футбол и баскетбол и заняться полиатлоном.

В новом учебном году ученики Юргамышской средней школы пришли заниматься физкультурой в капитально отремонтированный спортзал, в котором строители заменили оконные блоки, доски и покрытие на полу, покрасили стены, потолок, батареи, поставили новые двери и установили новые баскетбольные щиты. В школе работает спортклуб «Чайка», где мальчишки и девчонки занимаются игровыми видами спорта.

В областном департаменте образования сообщили, что в 2023 году будут отремонтированы два спортзала и три спортплощадки в Старопросветской школе Кетовского, Закомалдинской и Губернаторской кадетской школах Куртамышского, Курортской школе Петуховского и Бариновской школе Шатровского округов.