Шадринские пауэрлифтеры привезли семь медалей с первенства России

В городе Нижний Тагил Свердловской областис 7 по 13 июня 2022 года прошли чемпионат и первенство России по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями в дисциплине «пауэрлифтинг».

В соревнованиях приняли участие обучающиеся Областной детско-юношесой спортивно-адаптивной школы из города Шадринска.

Воспитанники Артема Рубцова успешно выступили, завоевав семь медалей различного достоинства. Чемпионками страны стали Виктория Кудряшова (весовая категория до 52 кг) и Анастасия Булыгина (до 57 кг). Призерами чемпионата России завершили выступления Кирилл Евдокимов (до 66 кг, 2 место) и Евгений Сурмятов (до 59 кг, 3 место). Сообщили в пресс-службе Управления по физической культуре и спорту Курганской области.

В Первенстве России победу одержал Дмитрий Неустроев (до 74 кг). Серебряных медалей в этом турнире удостоены Виктор Орлов (в.к. 53 кг.) и Сергей Поникаров (до 66 кг).

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