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Шадринские студенты успешно выступили на первенстве России по полиатлону

В личном зачёте и в командном.

26 сентября, 2022 - 12:00

В минувшие выходные в городе Сасово Рязанской области завершились чемпионат и первенство России по полиатлону. В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены из 17 регионов страны.

Победителями чемпионата в спортивной дисциплине троеборье с бегом в командном зачете среди спортивных клубов стала команда Шадринского педуниверситета, а среди регионов - сборная команда Курганской области, которую и представляли студенты ШГПУ. Точно такой же результат они показали и в троеборье с лыжероллерной гонкой. Отметим, что команда выступала под руководством тренера Александра Леонтьева.

В индивидуальном зачете бронзу завоевал Николай Симахин, а Максим Хабаров выполнил норматив мастера спорта России, еще четверо спортсменов подтвердили звание мастеров спорта.

 

Фото с сайта https://ru.freepik.com/

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26 сентября, 2022 - 12:00

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