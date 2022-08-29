Шадринские тяжелоатлеты удачно выступили в Москве

В Москве вчера завершились состязания по тяжелой атлетике Всероссийской Спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года.

На ней выступили два уроженца города Шадринска - мастера спорта международного класса России Роман Чепик спортсмен из Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий по Курганской области (ЦСПиПСМ КО) и Александр Кибанов.

В весовой категории 89 килограммов безоговорочную победу одержал Роман Чепик, показав результат в рывке 163 килограммов и в толчке 190 килограмов, опередив ближайшего соперника из Брянска на 9 килограммов.

Однако Александр Кибанов в категории 102 килограммов завоевал серебряную медаль с суммой 366 кг (рывок 164 килограммов, толчок 202 килограммов).

Напомним, Александр Чепик является уроженцем города Шадринска Курганской области. Сейчас спортсмену 26 лет. В соревнованиях участвует в категории 89 килограммов. Александр неоднократно становился призером соревнований по тяжелой атлетике российского и международного уровней.

Фото ФТАР & Дмитрия Смирнова