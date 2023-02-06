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Шадринский депутат вручил кетовским школьникам биатлонные комплексы

Скоро еще в пяти школах Кетовского округа появится оборудование для занятий биатлоном.

6 февраля, 2023 - 13:07

Зампредседателя комитета областной Думы по социальной политике Валерий Порубов вручил пять мобильных биатлонных комплексов ученикам новой Кетовский школы имени контр-адмирала Иванова. Депутат поздравил школьников с началом обучения в новом, современном здании и пожелал им хорошо учиться и активно заниматься спортом.

«Мобильные биатлонные комплексы помогают сделать уроки физкультуры более интересными, приобщить ребят к прекрасному виду спорта - биатлону, а  мальчишкам, кроме того, еще и подготовиться к будущей службе в армии», - отметил Валерий Порубов.

В рамках рабочей встречи была согласована поставка мобильных биатлонных комплектов ещё в пять школ муниципального округа, а первое занятие для кетовских школьников провел председатель федерации биатлонного спорта Курганской области Сергей Туманов.
 

6 февраля, 2023 - 13:07

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