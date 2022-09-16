Школьники будут стрелять из пневматического пистолета в центре Кургана

Турнир по практической стрельбе из пневматического пистолета на кубок Александро-Невской гимназии города Кургана пройдёт 20 сентября в 14:00 в культурно-выставочном центре.

Как сообщает vk.com/eparhiyakurgan, к участию в соревнованиях приглашают команды из воскресных школ и общеобразовательных учреждений в составе пяти человек (плюс запасные). С командой на турнире должен обязательно присутствовать взрослый руководитель.

Набор команд идёт в двух категориях: юноши и девушки 11-15 лет (СуперЮниоры) и 16-18 лет (Юниоры). Участники соревнования должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника.

Ребят, занявших призовые места в личном зачёте, ждут грамоты и медали. Кубок православной гимназии имени Александра Невского вручается команде школы-победителя, набравшей максимальное количество баллов (Хит-Фактор всех стрелков команды).

Для записи на турнир следует обращаться к директору гимназии Чурбанову Максиму Геннадьевичу – 8-922-414-21-41.

Фото из группы vk.com/eparhiyakurgan.

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