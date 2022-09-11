Школьники Курганской области участвуют во Всероссийском Фестивале ГТО

VII Всероссийский Фестиваль ГТО среди школьников проходит в «Артеке».

По итогам обширной спортивной программы лучший личный результат из команды показал Артем Вандакуров, у него четвёртое место среди юношей четвёртой возрастной ступени.

Как сообщили в пресс-службе областного спортуправления, курганские спортсмены показали отличные результаты в своих возрастных ступенях в отжимании: Алина Колчина - 83 раза и Елизавета Никонович - 72 раза.

Бег на 60 м - Артем Вандакуров - 7.20 сек. и София Макарова - 8.00 сек.

В общекомандном зачёте зауральцы занимают 15 место из 71 региона! Также отдельно была проведена эстафета ГТО. Окончательные результаты будут оглашены позднее.

Напомним, что в состав сборной команды Курганской области вошли школьники третьей и четвёртой ступеней: Елизавета Никонович и Алина Колчина (Далматовский район), София Макарова (Курган), Нина Карманова (Шадринский округ), Роман Коба (Петуховский округ), Захар Гаврилов (Курган), Роман Афанасьев (Курган) и Артем Вандакуров (Кетовский округ).

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.