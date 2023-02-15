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Сильнейшие гонщики Урала будут бороться в Кургане за кубок России

Прийти на соревнования могут все желающие.

15 февраля, 2023 - 14:32

На ипподроме в посёлке Увал 18-19 февраля будут проходить финал Кубка России по трековым гонкам в классе «А-1600» и межрегиональные соревнования в классе «Лада».

В гонках примут участие более 30 спортсменов из Курганской, Тюменской, Омской областей, Пермского края, ХМАО, ЯНАО, сообщили в пресс-службе спортуправления региона.

18 февраля в 11:00 часов состоятся тренировочные и квалификационные заезды.19 февраля пройдут соревнования на Кубок России. Торжественное открытие намечено на 11:00 часов.

Победителей и призёров ждут кубки, медали и памятные призы от спонсоров.

Фото Черепановой Екатерины.

 

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15 февраля, 2023 - 14:32

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