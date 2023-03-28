Сильнейшие курганские кикбоксёры едут на первенство России

В городе Челябинске с 24 по 26 марта завершились чемпионат и первенство Уральского федерального округа по кикбоксингу в дисциплине «фулл-контакт».

Спортсмены со всего Уральского федерального округа боролись за путевку на чемпионат и первенство России. Команду Курганской области представили девять спортсменов, которые завоевали шесть медалей различного достоинства, сообщили в пресс-службе спортуправления региона. «Золото» у Даниила Корепина и Дмитрия Кораблева. «Серебро» у Тимофея Сысоева и Егора Кетова. Бронзовыми медалями наградили Никиту Трифонова и Романа Шишкина.

Финалисты и победители получили право участия в первенстве России в дисциплине «фулл-контакт» в городе Кемерово.

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