Сильнейшими в турнире по кроссфиту стали курганцы Екатерина Сычкова и Антон Мокин

Межрегиональный турнир по силовому многоборью (кроссфит) в минувшие выходные состоялся в пяти регионах России, в том числе на Троицкой площади Кургана.

Турнир был посвящён памяти жертв террористических актов из числа гражданского населения, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга.

Участие приняли 32 спортсмена, зрителей собралось порядка 300 человек. Пресс-служба Общероссийского народного фронта сообщает, что первое место среди женщин заняла Екатерина Сычкова, среди юношей Александр Благодарев. Среди мужчин сильнейших определяли в трёх весовых категориях. До 70 кг лидерство у Антона Мокина, лучшим в весе до 80 кг сталАлексей Дубельь, до 90 кг –Антон Радин.

Добавим, что турнир одновременно прошёл также в Красногорске, Ульяновске, Архангельске, Улан-Удэ.

В нашем городе он состоялся при поддержке правительства Курганской области, Управления по физической культуре и спорту Курганской области, регионального отеделния Народного фронта в

Курганской области и спортивного клуба «Нирвана».

Фото предоставлено пресс-службой ОНФ.

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