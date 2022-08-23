«Синтез» поддержал турнир по детскому мини-футболу в Курганской области

Курганский завод «Синтез» (входит в фармацевтическую компанию «Биннофарм Групп») поддержал церемонию награждения победителей турнира по мини-футболу среди команд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В соревновании приняли участие более 60 ребят в возрасте от 11 до 17 лет. Каждая из 8 команд сыграла в 7 дружественных матчах. Организаторами мероприятия выступили Главное управление социальной защиты населения Курганской области и местные организации для детей-сирот.

«Синтез» - одно из крупнейших предприятий Курганской области. «Биннофарм Групп», в которую входит наш завод, как социально ответственная компания реализует и поддерживает многочисленные инициативы в сфере корпоративной социальной ответственности, благотворительности и здорового образа жизни, - комментирует исполнительный директор ПАО «Синтез» Борис Жоров, - Спорт – это, в первую очередь, дисциплина и умение работать в команде. Именно эти качества помогут ребятам в дальнейшем во взрослой самостоятельной жизни».

«Регулярные занятия спортом позволяют ребятам научиться планировать свое время и ставить цели, мотивируя к победам и достижениям, дают им новый интерес в жизни. Самое важное, что спортивные игры способствуют не только гармоничному физическому развитию детей, но и успешной их социализации», - подчеркнула начальник Главного управления социальной защиты населения Курганской области Елена Ситникова.

Во время торжественной церемонии закрытия турнира федерация футбола Курганской области провела обучающие мастер-классы, сотрудники «Синтеза» организовали для ребят праздничное угощение, а организаторы провели награждение команд победителей кубками, медалями и дипломами.