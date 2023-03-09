Соперником «Зауралья» в четвертьфинале плей-офф стал «Химик»

По завершению заключительного матча 1/8 финала розыгрыша Кубка Владимира Петрова стал известен соперник ХК «Зауралье». В четвертьфинале серии «плей-офф» курганские хоккеисты будут играть против воскресенского «Химика».

Напомним, выиграв четыре матча из шести у альметьевского «Нефтяника», курганская команда впервые за четыре последних сезона вышла в четвертьфинал.

«После победы «Сокола» (Красноярск) над «Молотом» (Пермь) из числа возможных оппонентов ушел клуб «АКМ» (Тула). Но самим тулякам еще предстоял матч в Тольятти, от которого напрямую зависела судьба «Зауралья». «Академия Михайлова» сумела в овертайме одолеть хозяев льда, отправив игроков и персонал «Лады» в досрочный отпуск, а курганской дружине, таким образом, достался в соперники воскресенский «Химик», - рассказали в управление по физической культуре и спорту.

Первые два матча - 12 и 13 марта в Воскресенске, а 16 и 17 марта - в Кургане. Если четырех стартовых игр для определения полуфиналиста будет не достаточно, то дополнительные запланировано провести 20 и 26 числа – в Воскресенске, 23 марта – в Кургане.

В спортуправлении уточнили, что в текущем сезоне соперники встречались между собой дважды, и оба матча завершились победой «Химика» со счетом 4:3.

Фото ХК "Зауралье"

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.