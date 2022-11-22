Сотрудники зауральского спортуправления одержали победу в настольном теннисе

В Кургане для представителей органов государственной власти организовали спартакиаду. Сегодня, 22 ноября, они играли в настольный теннис в ДЮСШ №2.

За победу боролись восемь команд. Лидером признан коллектив Управления по физической культуре и спорту Курганской области. Второе место заняла команда Департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области. На третьей ступеньке пьедестала почёта расположилась областная дума.

Финальные соревнования cпартакиады органов государственной власти Курганской области - состязания комплекса ГТО - пройдут 17 декабря, сообщили в пресс-службе спортуправления региона.

Спартакиада проводится в рамках реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни» в целях пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни и привлечения сотрудников органов государственной власти Курганской области к систематическим занятиям физической культурой и спортом.