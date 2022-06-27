Спортсмены из Кетовского района стали победителями «Золотого колоса»

Победители и призёры масштабных областных состязаний «Золотой колос» 26 июня получили награды. Церемония закрытия финальных состязаний ХХIII областных сельских спортивных игр прошла в городе Далматово.

Участие в играх приняли команды всех двадцати четырех муниципальных округов и районов Курганской области. На протяжении семи месяцев в 2021 и 2022 годах во всех этапах приняло участие более 3 800 человек, в финале 24-26 июня – более 600 человек, уточнили в пресс-службе управления по физической культуре и спорту.

В футбольных баталиях третье место заняла команда Куртамышского округа, второе место – Далматовского района. Победителем стала команда Кетовского района.

Награждение команд районов и округов проходило по трем группам, в зависимости от численности населения. Команды награждались сертификатами на приобретение спортивного инвентаря и оборудования с первого по шестое место в каждой группе. Награждение провёл начальник отдела физической культуры и спорта областного спортуправления Александр Коростелëв.

В первой группе победителем стал Кетовский район. Он получил диплом, кубок и сертификат на сумму 250 тысяч рублей. Вторые - Каргапольский округ, спортсмены получили диплом, кубок и сертификат на сумму 200 тысяч рублей. Третье место у Далматовского района, команде вручили диплом, кубок и сертификат на сумму 150 тысяч рублей. На четвёртой позиции расположился Катайский район. Спортсменам вручили сертификат на сумму 120 тысяч рублей. На пятом - Куртамышский округ. Счпортсмены уехали домой с сертификатом на сумму 100 тысяч рублей. Шестое место у Шадринского округа. Им достался сертификат на 80 тысяч рублей.

Во второй группе победителем стал Варгашинский район – получил диплом, кубок и сертификат на сумму 240 тысяч рублей. Вторые - Мишкинский округ - получили диплом, кубок и сертификат на сумму 190 тысяч рублей. Третье место у Макушинского округа - диплом, кубок и сертификат на сумму 140 тысяч рублей. Четвёртое место у Петуховского округа - сертификат на сумму 110 тысяч рублей. Пятое место у Шатровского округа - сертификат на сумму 90 тысяч рублей. Шестое место у Целинного округа - сертификат на сумму 70 тысяч рублей.

В третьей группе победителем стал Сафакулевский район – получил диплом, кубок и сертификат на сумму 230 тысяч рублей. Вторые – спортсмены из Половинского округа, которые получили диплом, кубок и сертификат на сумму 180 тысяч рублей. Третье место - Лебяжьевский округ - диплом, кубок и сертификат на сумму 130 тысяч рублей. Четвёртое место - Частоозерский округ - сертификат на сумму 100 тысяч рублей. Пятое место - Альменевский округ - сертификат на сумму 80 тысяч рублей. Шестое место - Звериноголовский округ - сертификат на сумму 60 тысяч рублей.

В общекомандном зачёте среди всех муниципальных округов и районов победителем ХХIII областных сельских спортивных игр «Золотой колос» стала команда Кетовского района, получившая переходящий Кубок победителя игр.

Фото из группы Управления по физической культуре и спорту в соцсети «Вконтакте».

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