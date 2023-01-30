Спортсмены из Курганской области включены в состав сборных РФ по тяжелой атлетике

18 января Федерация тяжелой атлетики России обнародовала списочные основные и резервные составы сборных страны: национальной, юниорских и юношеских. Курганской области есть чем гордиться — 17 наших спортсменов включены в составы спортивных сборных команд Российской Федерации по тяжелой атлетике.

Кузницами спортсменов для российских сборных стали Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий Курганской области, Спортивная школа олимпийского резерва № 1 Курганской области, Зауральский колледж физической культуры и здоровья, а также детско-юношеские спортивные школы городов Шадринска и Петухово.

Итак, наши люди в основном составе национальной сборной:

1. Чепик Роман - ГАУ «ЦСПиПСМ КО», тренер Боровских Ю.А.

2. Кибанов Александр - ГБУ «СШОР №1», тренер Смирнов Д.В.

3. Груздова Мария - ГАУ «ЦСПиПСМ КО», тренер Боровских Ю.А. Резерв основного состава:

4. Старостин Максим - ГБУ «СШОР №1», тренер Смирнов Д.В.

В Юниорском составе (15-23 года):

1.Клевакина Кристина - ГБПОУ «ЗКФКиЗ», ГАУ «ЦСПиПСМКО», тренер Смирнов Д.В.

2.Тельманова Кристина - ГБУ «СШОР №1», тренер Смирнов Д.В.

3. Колесник Илона - ГБУ «СШОР №1», тренер Смирнов Д.В.

Резерв юниорского состава (15-23 года):

4. Подкорытов Михаил - ДЮСШ «Ермак», тренер Дитяткин В.Г.

5. Максимов Даниил - ГБПОУ «ЗКФКиЗ», ГАУ «ЦСПиПСМ КО», тренер Смирнов Д.В.

В юниорском составе (15-20 лет):

1. Тюленев Данила - ГБПОУ «ЗКФКиЗ», ГАУ «ЦСПиПСМ КО», тренер Смирнов Д.В.

2. Суханов Семен - ГБПОУ «ЗКФКиЗ», тренеры Бушманов А.Н., Смирнов Д.В.

Резерв юниорского состава (15-20 лет):

3. Бытов Олег - Петуховская ДЮСШ, тренер Рудовский Г.А.

4. Соколов Максим - ДЮСШ «Ермак» г. Шадринска, тренер Дитяткин В.Г.

В юношеском составе (13-17 лет):

1. Черепанов Станислав - ГБПОУ «ЗКФКиЗ», тренер Смирнов Д.В.

2. Бардасова Лилия - ГБПОУ «ЗКФКиЗ», тренер Попов Е.В.

Резерв юношеского состава:

3. Чистов Илья - ДЮСШ «Ермак» г. Шадринска, тренер Дитяткин В.Г.

4. Черепанов Роман - ДЮСШ г.Шадринска, тренер Фидлер-Смирнова А.И.