Спортсмены Кургана поборются за Кубок главы города по рукопашному бою

Курганские рукопашники в ближайшие выходные будут бороться за кубок главы города.

Ежегодно в первенстве по рукопашному бою принимают участие более 250 спортсменов со всей Курганской области. Каждый из них занимается в секциях контактных единоборств не менее года и имеет специальную спортивную подготовку. Ожидается, что в этот раз число бойцов будет примерно таким же.

Участники, которые займут призовые места во всех возрастных группах и весовых категориях, будут награждены медалями и грамотами. Помимо этого специальные призы ждут спортсменов в следующих номинациях: «За волю к победе», «За лучшую технику», «Самый короткий бой».

Соревнования пройдут с 5 по 6 ноября в спорткомплексе «Зауралец» по адресу: улица Гоголя, 107а. Организатором выступает отдел спорта Департамента социальной политики администрации города Кургана. Сами состязания проводятся Федерацией рукопашного боя Курганской области и «Центром «Мостовик».

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