Спортсмены со всей России приехали в Курган на «Царскую милю»

Главными местами проведения состязаний стали ЦПКиО, пляж Бабьи пески, набережная Тобола и сама река.

Во время своего образования «Царская миля» была исключительно водным фестивалем. Сейчас это уже соревнования нескольких летних видов спорта с международным статусом.

«Будет ещё и зимний фестиваль, - пояснил организатор и руководитель фестиваля «Царская миля» Максим Сладкоштиев. – Мы будем расширять программу. Проходить фестиваль будет так же, как и сейчас один раз в два года. Это будут, скажу так, олимпийские игры на примере города Кургана».

В этом году турнирная часть фестиваля включала соревнования по плаванию, бегу, велоспорту, северной ходьбе, плаванию в ластах и сапсёрфингу (плавание на надувной доске с веслом). На состязания в Курган приехали титулованные спортсмены и параатлеты из разных регионов страны. География участников широкая: Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Екатеринбург, Удмуртия, Петропавловск республики Казахстан и, само собой, Курган. Всего порядка сотни человек. Многие атлеты приезжают к нам уже неоднократно. Но есть и те, для которых участие в курганском спортивном фестивале – первый опыт.

«Впечатление от участия в фестивале отличное, - говорит руководитель движения «Сибирский путь здоровья» из Тюмени Антон Герасимов. Он первый финишировал на сапсёрфинге. - Река проходит по городу. Есть, что посмотреть. Чувствуется поддержка болельщиков. Для Кургана «Царская миля», которая проводится уже не первый год, - довольно крупное мероприятие, потому что здесь собирают спортсменов разных дисциплин. Это очень здорово».

В этом году к организации спортивного фестиваля подключились участницы сообщества «PRO Женщин Курган». Регистрация спортсменов по традиции проходила в Доме-музее Кюхельбекера, а торжественная церемония награждения победителей и праздничный концерт в Доме декабристов. Там же нашим гостям в артистической форме рассказали об истории города.

«Команда организаторов расширяется постоянно, - пояснил Максим Сладкоштиев. - По сути, мы, надеюсь, придём к тому, что весь город Курган будет помогать организовывать наш фестиваль, потому что это само по себе классно для продвижения и города, и региона в целом».

Константин Сапунов. Фото автора.