Студент КГУ стал бронзовым призёром Чемпионата России по дзюдо

Студент института педагогики, психологии и физической культуры Курганского госуниверситета Казбек Занкишиев стал бронзовым призёром Чемпионата России по дзюдо. Молодой человек выступал в весовой категории 100 кг.

Участие в чемпионате страны приняли более 500 мужчин и женщин старше 18 лет. Победители и призеры чемпионатов Европы, мира и медалисты Олимпийских игр, обладатели наград Спартакиады и этапов профессиональной серии «RussianJudoTour» высказали намерение поспорить за медали национального первенства, особенностью которого являлось то, что оно проводилось в даты празднования 50-летнего юбилея отечественной федерации дзюдо, сообщает Федерация дзюдо России.

Спортсмены встретились во Дворце игровых видов спорта в городе Екатеринбурге. Ранее здесь проходил турнир«Большой шлем» и первый в истории Чемпионат Европы среди смешанных сборных команд.В программу вошли как личные, так и командные состязания, в которых за награды боролись смешанные команды, представляющие федеральные округа России.

По итогам личного турнира сильнейшим регионом у мужчин стал Краснодарский край, обошедший Дагестан и Тюменскую область. У женщин лидирующую позицию заняли хозяйки татами из Свердловской области, опередившие Самарскую область и Краснодарский край. Уральский ФО занял первое место в общем зачете, оставив на второй строчке СКФО, а на третьей – ЮФО.

Добавим, что Казбек — мастер спорта международного класса, член Олимпийской сборной России по дзюдо, бронзовый призер Чемпионата мира 2018 года, чемпион Европы 2019 года, бронзовый призер чемпионата Европы 2017 года, чемпион Европы 2016 года среди молодежи, чемпион России, чемпион мира среди юниоров. Как рассказали в КГУ, в течение десяти лет Казбек успешно выступает на всероссийских и международных соревнованиях. На сегодняшний день в мировом рейтинге по дзюдо он занимает 16 место в весовой категории 100 кг.

Фото предоставлено Курганским госуниверситетом.

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