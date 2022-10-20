Студент Шадринского университета завоевал «золото» на первенстве мира по самбо

Студент первого курса факультета физической культуры Шадринского университета Ваграм Саргсян завоевал золотую медаль Первенства мира по самбо. Он прошёл с 12 по 16 октября 2022 года в Ереване. Ваграм выступал в весовой категории 58 кг.

Как сообщает сайт интерактивных новостей eannews.ru, в финальном туре Ваграм Саргсян встретился со спортсменом Казахстана Киянышбеком Комековым. Сначала воспитанник клуба самбо УГМК сделал эффектный бросок на спину ценой в четыре балла, а затем досрочно завершил поединок болевым приемом «рычаг колена». Новостной портал отмечает, что Ваграм завоевал право на участие в чемпионате как победитель первенства России, состоявшегося в начале февраля в Кстово Нижегородской области.

Источник фото: ТГ-канал "Шадринск"

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