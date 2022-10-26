Студентка КГУ победила в международном конкурсе видеопоэзии

Ксения Курылева из Лебяжья, студентка Курганского госуниверситета, стала победителем Международного конкурса видеопоэзии «Видеостихия – 2022» в номинации «Маяковский сегодня», сообщает Молодежный портал Зауралья «PROSPEKT45».

Международный конкурс видеопоэзии проводится ежегодно на базе Центра визуальной культуры «Век» объединения городских библиотек города Магнитогорска. В этом году на конкурс поступило более 450 заявок со всех уголков Российской Федерации, а также из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Армении, Израиля, Франции, Люксембурга. Возраст участников - от 14 до 78 лет. Любители стихов сражались за победу в номинациях: «Современная поэзия», «Классика жанра», «Поэзия Урала», «Русский авангард», «Маяковский сегодня», «Сонет жив» и «Образ поэта».

Ксения Курылева со своей творческой командой представила видеоролик «Себе, любимому, посвящает эти строки автор». Он признан лучшим в специальной номинации «Маяковский сегодня» от Санкт-петербургской библиотеки имени Маяковского.

Напомним, в региональном этапе Российской национальной премии «Студент года» в этом году Ксения признана лучшей творческой личностью года. Также представительница Курганского государственного университета представляла нашу область в финале Национального конкурса красоты и таланта « Краса студенчества России » в Самаре. Ксения написала эссе на английском языке и стала победителем Международного конкурса UnityinDiversity («Единство в различии»).

Фото Молодежного портала Зауралья «PROSPEKT45».

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.