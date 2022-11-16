Танцоры со всего УрФО вступают в борьбу за Кубок Курганской области

В спортивном комплексе имени Горбенко в Кургане 20 ноября пройдут официальные соревнования на Кубок Курганской области по танцевальному спорту.

Турнир проводится по 36 возрастным категориям, планируется около 800 выходов участников на паркет. Ожидаются танцевальные пары из городов: Кургана, Шадринска, Челябинска, Тюмени, Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Каменска - Уральского, Тобольска, Уфы, Омска.

Цель турнира – привлечение подрастающего поколения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня их физической подготовленности и спортивного мастерства.

Организаторы соревнований: Управление по физической культуре и спорту Курганской области; Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий Курганской области; Курганская областная общественная спортивная организация «Союз танцевального спорта Курганской области»; танцевально-спортивный клуб «Виват».

Начало соревнований в 9:00.

Дневные отделения: 14:00, 16:00, 18:00.

Торжественное открытие начнётся в 14:00.

Фото с сайта https://ru.freepik.com/

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