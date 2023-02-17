Тренер из села Альменево вошёл в высший тренерский резерв Федерации бокса России

В международном центре прогресса бокса в Сочи прошел селективно-обучающий курс перспективных тренеров Российской Федерации по виду спорта бокс для формирования высшего кадрового резерва Федерации бокса России. На этот курс был вызван и успешно его прошёл тренер Линар Фархутдинов.

С участниками обучения работали лучшие специалисты страны по нутрициологии, диетологии, катмены, специалист по антидопинговому обеспечению Федерации бокса России. За общее руководство и специализацию отвечал заслуженный тренер России председатель совета тренеров Федерации бокса России Эдуард Кравцов.

Курс включал в себя теоретические и практические занятия. Кроме того, в рамках данного мероприятия осуществлялась подготовка мужской национальной сборной к Международному турниру в Марокко под руководством главного тренера страны Виктора Фархутдинова.

«Эмоции положительные, трудиться приходилось много. Со всеми задачами справился, опыт получил колоссальный. Будем работать дальше», – поделился впечатлениями Линар Фархутдинов.

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