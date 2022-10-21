Трое курганских борцов привезли пять медалей с окружного чемпионата

Представители Курганской спортивной школы олимпийского резерва №1 Андрей Гайдамака, Иван Байков и Александр Горбаль успешно вступили на Чемпионате Уральского федерального округа по спортивной борьбе в дисциплинах «грэпплинг» и «грэпплинг ги» (раздел в кимоно).

Соревнования проходили с 14 по 16 октября в городе Екатеринбурге. Как рассказали в спортивной школе, Александр Горбаль в весовой категории до 100 кг дважды поднимался на пьедестал почёта за золотыми медалями. У него первые места в обеих дисциплинах.

Андрей Гайдамака в весовой категории до 130 кг занял первое место в грэпплинге и второе дисциплине «грэпплинг ги», сообщили в пресс-службе Управления по физической культуре и спорту Курганской области. Иван Байков - до 84 кг - взял бронзу в грэпплинге.

Фото из группы vk.com/shor1.kurganobl.

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