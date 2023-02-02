Троеборье дояров станет одним из главных спортивных событий выходных

Для жителей Курганской области управление по физической культуре и спорту приготовило на ближайшие выходные разнообразную спортивную программу.

В бассейне «Олимп» 3 февраля разыграют Кубок Курганской области по плаванию. Катайск приглашает зауральцев в Легкоатлетический манеж, где 3 и 4 февраля будет проходить первенство области по легкой атлетике среди и девушек от 12 до 14 лет.

В пятницу, 3 февраля, в Кургане спортивный комплекс «Олимпиец» ждет гостей на областные соревнования по мини-футболу среди общеобразовательных организаций. Их участниками станут девочки 2009-2010 годов рождения.

Любителей зимних видов спорта приглашают 3 февраля на стадион «Центральный» имени В.Н. Брумеля , на площадке которого пройдет троеборье дояров в зачет XI зимних сельских спортивных игр «Зауральская метелица».

На Ледовой арене Шадринска 4 февраля состоится первенство области по хоккею среди детских и юношеских команд. В субботу и воскресенье (4-5 февраля) поселок Варгаши ждет болельщиков на областные соревнования по мини-футболу среди школьных коллективов.

В эти же дни во Дворце спорта «Трудовые резервы» пройдет чемпионат и первенство Уральского федерального округа по полиатлону (троеборье с лыжной гонкой).

В субботу, 4 февраля, в 10.30 в Ледовой арене «Юность» начнется первенство Курганской области по хоккею среди детских команд.